Кировская зима может стать самой теплой за 141 год

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:38:20+03:00

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Январь 2020 года стал самым теплым не только в Кирове, но и во всем мире. Об этом рассказала группа «Любительская метеорология в Кирове». Кроме того, уходящая зима может стать самой теплой за всю историю наблюдений в нашем регионе.

Фиксировать среднюю температуру на Земле начали 141 год назад. И нынешняя аномально теплая зима побила все рекорды за эти почти полтора века. Температура воздуха в январе в среднем составила 13-14 градусов, что теплее средней температуры за весь двадцатый век на 1,14 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU