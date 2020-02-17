Кировская зима может стать самой теплой за 141 год
Минувший январь отметился рекордно высокой температурой во всем мире
Минувший январь стал снежным, но теплым. И, как следствие, слякотным.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Январь 2020 года стал самым теплым не только в Кирове, но и во всем мире. Об этом рассказала группа «Любительская метеорология в Кирове». Кроме того, уходящая зима может стать самой теплой за всю историю наблюдений в нашем регионе.
Фиксировать среднюю температуру на Земле начали 141 год назад. И нынешняя аномально теплая зима побила все рекорды за эти почти полтора века. Температура воздуха в январе в среднем составила 13-14 градусов, что теплее средней температуры за весь двадцатый век на 1,14 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU