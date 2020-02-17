2020-02-17T09:59:22+03:00
Общество

Для получения господдержки нужно попасть в реестр социальных предприятий

Кировские организации могут сделать это до первого марта
Ольга Маковеева
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Документы нужно подать в центр «Мой бизнес» до 1 марта.Документы нужно подать в центр «Мой бизнес» до 1 марта.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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В 2019 году в федеральном законодательстве закрепили понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».

- С 2020 года Федеральная налоговая служба РФ формирует Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом перечня социальных предприятий, - рассказали в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка города Кирова. - Для социальных предприятий предусмотрена государственная поддержка, она может осуществляться в форме финансовой, имущественной, образовательной, информационной, консультационной, методической помощи и иных мер, предусмотренных законом.

Попасть в категорию социального предпринимательства можно, получив статус социального предприятия. Для этого нужно подать заявку в министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Решение о признании организаций малого и среднего бизнеса социальным предприятием принимают на основании рекомендаций межведомственной комиссии.

- В 2020 году перечень социальных предприятий формируется дважды – на 1 апреля и на 1 июля, - отметили в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка. - В связи с этим подать заявку на получение статуса социального предприятия в 2020 году можно в срок до 1 марта и до 1 мая. В последующие годы срок подачи заявок установлен до 1 мая.

Подать заявку можно в бумажном или электронном виде. Но при этом обязательно предоставить в центр «Мой бизнес» документы в бумажном виде. А также направить по электронной почте mail@kfpp.ru с указанием темы письма «Заявка на включение в перечень социальных предприятий».

Центр находится по адресу: г. Киров, Динамовский проезд, д. 4. Телефон для справок: (8332) 64-86-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Для получения господдержки нужно попасть в реестр социальных предприятий
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