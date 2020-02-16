2020-02-16T18:32:02+03:00
Общество

Дождь, снег, слякоть: погода в Кирове на будущую рабочую неделю

Температура вновь идет на повышение
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Кировчан ожидает лед и слякоть.Кировчан ожидает лед и слякоть.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Погода вновь пошла на потепление. Конец зимы в Кирове ознаменуется плюсовой температурой, небольшим снегом и сопутствующей «кашей» на дорогах. «Комсомолка» с помощью сервиса gismeteo.ru подготовила прогноз погоды на грядущую рабочую неделю. Спойлер: солнца кировчане не увидят всю неделю.

Понедельник, 17 февраля, ознаменуется мокрым снегом с дождем и сильными порывами ветра. Кировское управление МЧС России объявило метеопредупреждение на этот день, и горожанам необходимо быть готовыми к плохой погоде.

Во вторник, 18 февраля, картина не изменится. Столбик термометра покажет отметку до +3 градусов тепла. Слякоть, сырость и снежная каша на дорогах прилагаются. И снова сильный ветер - будьте осторожны!

На среду, 19 февраля, обещают плюсовую температуру - до +2 градусов. Снова снег, но уже без дождя.

Эта тенденция сохранится до самого конца рабочей недели - четверг и пятница не выбьются из общей картины. На оба дня прогнозируется температура до +1 градуса днем и -2 градусов ночью. Ожидаются небольшой снег и умеренный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дождь, снег, слякоть: погода в Кирове на будущую рабочую неделю
В Кирове на 17 февраля объявили метеопредупреждение
В Нолинске задержали женщину, ограбившую медработника
В Кирове пройдет Чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям
С коронавирусом в Кирове готовы побороться
Три человека погибли на пожаре в Афанасьевском районе
Администрация Кирова ответит по суду
Стали известны кинопредпочтения кировчан на День влюбленных
В Кирове объявлен карантин: число заболевших ОРВИ выросло
Где в Кирове в выходные лучше не оставлять свой автомобиль
В Кировской области прошли Чемпионаты органов безопасности ПФО по лыжным гонкам и плаванию
В Кирове уже шестой месяц разыскивают 44-летнего мужчину
В Кирове задержали подозреваемого в сутенерстве и похищении девушки
Меню для кировских детских садов станет разнообразнее
Замначальника Омутнинского отделения полиции задержали за получение взятки
В Кирове прошел фестиваль-конкурс «Рояль-концерт»
Ученые ВятГУ составили перечень насекомых Кировской области
В Афанасьевском районе двое мужчин убили пенсионера за отказ отдать им деньги
Какая погода ждет кировчан в выходные дни?
В Кирове нашли тело пенсионера в траншее, оставшейся после ремонта теплотрассы
ВятГУ приглашает на ежегодную олимпиаду по бухгалтерскому учету
Администрация Кикнурского района нарушила закон о контрактных закупках
В Кировской области уже месяц разыскивают 48-летнего мужчину
В Кирове презентовали проект «Серебряное ожерелье России»
В Кирове состоится благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо»
Уволенный кировчанин обокрал стройку на три тысячи рублей
В Кирове пропала 15-летняя девушка
Кировские УК оштрафовали почти на миллион рублей за плохую уборку снега и льда