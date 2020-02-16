Дождь, снег, слякоть: погода в Кирове на будущую рабочую неделю

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:32:02+03:00

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Погода вновь пошла на потепление. Конец зимы в Кирове ознаменуется плюсовой температурой, небольшим снегом и сопутствующей «кашей» на дорогах. «Комсомолка» с помощью сервиса gismeteo.ru подготовила прогноз погоды на грядущую рабочую неделю. Спойлер: солнца кировчане не увидят всю неделю.

Понедельник, 17 февраля, ознаменуется мокрым снегом с дождем и сильными порывами ветра. Кировское управление МЧС России объявило метеопредупреждение на этот день, и горожанам необходимо быть готовыми к плохой погоде.

Во вторник, 18 февраля, картина не изменится. Столбик термометра покажет отметку до +3 градусов тепла. Слякоть, сырость и снежная каша на дорогах прилагаются. И снова сильный ветер - будьте осторожны!

На среду, 19 февраля, обещают плюсовую температуру - до +2 градусов. Снова снег, но уже без дождя.

Эта тенденция сохранится до самого конца рабочей недели - четверг и пятница не выбьются из общей картины. На оба дня прогнозируется температура до +1 градуса днем и -2 градусов ночью. Ожидаются небольшой снег и умеренный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU