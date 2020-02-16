В Кирове на 17 февраля объявили метеопредупреждение

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:30:07+03:00

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В Кировской области объявлено метеопредупреждение на понедельник, 17 февраля. Информацию передает кировское ГУ МЧС России.

Днем 17 февраля ожидается мокрый снег с дождем. Прогнозируется юго-западный холодный ветер с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до -7 градусов, днем - от -1 до +4 градусов. На дорогах образуются накат и гололедица, местами возможны снежные заносы.

ВАЖНО

Кировчанам в такую погоду следует перемещаться осторожнее - как пешеходам, так и автолюбителям. Необходимо внимательнее вести себя на дороге. Пешеходам нужно переходить дорогу лишь после того, как они убедятся, что водители их видят и пропускают. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скорость, оптимальные для погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU