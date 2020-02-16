2020-02-16T18:11:11+03:00
Происшествия

В Нолинске задержали женщину, ограбившую медработника

Придя на прием, посетительница украла чужую куртку с деньгами и банковской картой
Анастасия РОМАНОВА
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Подозреваемую в краже задержали сотрудники Росгвардии. Фото: 43.rosgvard.ruПодозреваемую в краже задержали сотрудники Росгвардии. Фото: 43.rosgvard.ru
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В Нолинске местная жительница пришла в больницу на прием, а ушла с чужими деньгами и одеждой. Об этом сообщает кировское управление Росгвардии.

Ориентировка поступила 13 февраля, около восьми часов вечера. По информации полиции, из приемного покоя нолинской больницы украли куртку местного работника. В кармане были деньги и банковская карта. Приметы подозреваемой в краже также передали стражам порядка.

Спустя некоторое время росгвардейцам пришлось выехать в одну из нолинских квартир по наводке полиции. Там они и нашли женщину, которая подходила под описание воровки по всем приметам. Подозреваемая созналась в краже. Видимо, ей срочно нужны были деньги перед праздником.

35-летнюю жительницу Нолинска задержали, забрав чужую куртку вместе с деньгами. Женщину для дальнейшего разбирательства передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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