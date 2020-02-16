В Кирове пройдет Чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:06:36+03:00

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Сегодня, 16 февраля, в Кирове стартует чемпионат и первенство России по легкоатлетическим многоборьям. Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже «Вересники».

Мужчины будут соревноваться в семиборье. Им предстоит показать свое мастерство в беге на 1000 м и на 60 м, а также на 60 м с барьерами. Они будут соревноваться в прыжках в длину, высоту и с шестом. Еще один вид состязаний - толкание ядра.

Программа у женщин немного легче:

- бег 60 м с барьерами;

- прыжок в длину;

- толкание ядра;

- прыжок в высоту;

- бег 800 м.

В первый день соревнований выступят сильнейшие легкоатлеты страны, лидеры сборной России. Среди них - чемпион России в семиборье и в десятиборье 2018 года, участник молодежного чемпионата Европы-2019 Артем Макаренко, победитель первенства Европы среди юношей до 18 лет Александр Комаров, и рекордсмен России в многоборье среди юношей до 18 лет Степан Кекин.

ИСТОЧНИК KP.RU