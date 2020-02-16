2020-02-16T18:04:15+03:00
Общество

С коронавирусом в Кирове готовы побороться

Правительство области подготовило план мероприятий
Ольга Маковеева
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Для борьбы с вирусом правительство области создало штаб.Для борьбы с вирусом правительство области создало штаб.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В правительстве Кировской области создали штаб по борьбе с коронавирусом. В его составе: председатель правительства региона Александр Чурин, первый зампред Дмитрий Курдюмов, глава города Кирова Елена Ковалева, руководитель минздрава Андрей Черняев и многие другие.

Они разработали схему оповещения всех структур и населения в случае, если вдруг в нашей области будет выявлен заболевший коронавирусом. Под особым контролем – студенты из Китая, обучающиеся в Кирове.

План мероприятий по борьбе с инфекцией предполагает:

- усиление дезинфекционного режима с увеличением кратности обработки мест, соприкасающихся с руками (поручни, ручки дверей, панели терминалов);

- создание мобильных медицинских бригад;

- инструктаж поездных бригад ж/д транспорта, экипажей авиарейсов о действиях при выявлении больных на транспортном средстве;

- проверка безопасности воздушной среды.

На сайте правительства также опубликовали список медицинских учреждений. В случае выявления коронавируса они будут готовы перепрофилировать отделения для работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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