С коронавирусом в Кирове готовы побороться
В правительстве Кировской области создали штаб по борьбе с коронавирусом. В его составе: председатель правительства региона Александр Чурин, первый зампред Дмитрий Курдюмов, глава города Кирова Елена Ковалева, руководитель минздрава Андрей Черняев и многие другие.
Они разработали схему оповещения всех структур и населения в случае, если вдруг в нашей области будет выявлен заболевший коронавирусом. Под особым контролем – студенты из Китая, обучающиеся в Кирове.
План мероприятий по борьбе с инфекцией предполагает:
- усиление дезинфекционного режима с увеличением кратности обработки мест, соприкасающихся с руками (поручни, ручки дверей, панели терминалов);
- создание мобильных медицинских бригад;
- инструктаж поездных бригад ж/д транспорта, экипажей авиарейсов о действиях при выявлении больных на транспортном средстве;
- проверка безопасности воздушной среды.
На сайте правительства также опубликовали список медицинских учреждений. В случае выявления коронавируса они будут готовы перепрофилировать отделения для работы.
ИСТОЧНИК KP.RU