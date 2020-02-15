Администрация Кирова ответит по суду

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:52:23+03:00

На новых переходах должны не только разметку нанести, но и знаки установить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокурор Первомайского района обратился в суд с иском о том, что администрация Кирова должна обустроить 21 пешеходный переход вблизи 24 образовательных учреждений города.

Первомайский районный суд иск удовлетворил. Администрация г. Кирова должна нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки у Кировского педагогического колледжа, Вятского социально-экономического института, филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, организации «Знание», Вятского художественного училища им. А.А. Рылова, Кировского педагогического колледжа и 15 детских садов. Там еще обязаны установить светофоры Т.7 (светодиодный, мигающий желтым светом – Ред.).

Сейчас судебное решение уже вступило в законную силу. И администрация обязана его выполнить.

ИСТОЧНИК KP.RU