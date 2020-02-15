В Кирове объявлен карантин: число заболевших ОРВИ выросло

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:53:35+03:00

Роспотребнадзор по Кировской области предупреждает: в нашем регионе ограничено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Классы и группы закрыты в 23 школах и 6 детсадах

Изменить размер текста: A A

На этой неделе в Кирове резко выросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. На 14 февраля в школах по причине болезни отсутствовали 7,56% учеников, в детских садах за неделю число заболевших выросло с 8,21% до 8,56%.

Образовательные учреждения из-за болезни не посещают 4 273 школьника и 2 665 дошколят.

В департаменте образования сообщили, что на следующей неделе смогут отдохнуть от занятий ученики 44 классов в 16 школах:

№ 1 - 2 класса,

№ 2 - 1 класс,

№ 18 - 2 класса,

№ 20 - 3 класса,

лицей №28 - 3 класса,

№ 32 - 2 класса,

№ 34 – 1 класс,

гимназия №46 - 2 класса,

№ 51 – 3 класса,

№ 52 – 1 класс,

№ 53 – 1 класс,

№ 61 – 11 классов,

№ 62 – 3 класса,

№ 65 – 1 класс.

№70 – 1 класс,

Лингвистическая гимназия - 8 классов.

Кроме того, в 29 общеобразовательных организациях на следующей неделе запланированы каникулы.

Карантин ввели и в 6 детских садах. Там закрыли на неделю 9 групп:

№ 7 - 1 группа,

№ 57 - 3 группы,

№149 - 1 группа,

№ 162 - 2 группы,

№191 - 1 группа,

№230 - 1 группа.

ВАЖНО

Роспотребнадзор по Кировской области предупреждает: в нашем регионе ограничено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Специалисты ведомства также напоминают:

- Если вы или ваши близкие заболели (насморк, першение в горле, повышение температуры, головная боль, общее недомогание), не следует посещать работу, учебное заведение, отправлять ребенка в детский сад. Нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызвать врача на дом;

- Для больного дома необходимо выделить отдельную посуду. Желательно поместить его в отдельную комнату, ограничить контакты со здоровыми членами семьи. Чаще проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU