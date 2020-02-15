В Кирове объявлен карантин: число заболевших ОРВИ выросло
На этой неделе в Кирове резко выросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. На 14 февраля в школах по причине болезни отсутствовали 7,56% учеников, в детских садах за неделю число заболевших выросло с 8,21% до 8,56%.
Образовательные учреждения из-за болезни не посещают 4 273 школьника и 2 665 дошколят.
В департаменте образования сообщили, что на следующей неделе смогут отдохнуть от занятий ученики 44 классов в 16 школах:
№ 1 - 2 класса,
№ 2 - 1 класс,
№ 18 - 2 класса,
№ 20 - 3 класса,
лицей №28 - 3 класса,
№ 32 - 2 класса,
№ 34 – 1 класс,
гимназия №46 - 2 класса,
№ 51 – 3 класса,
№ 52 – 1 класс,
№ 53 – 1 класс,
№ 61 – 11 классов,
№ 62 – 3 класса,
№ 65 – 1 класс.
№70 – 1 класс,
Лингвистическая гимназия - 8 классов.
Кроме того, в 29 общеобразовательных организациях на следующей неделе запланированы каникулы.
Карантин ввели и в 6 детских садах. Там закрыли на неделю 9 групп:
№ 7 - 1 группа,
№ 57 - 3 группы,
№149 - 1 группа,
№ 162 - 2 группы,
№191 - 1 группа,
№230 - 1 группа.
ВАЖНО
Роспотребнадзор по Кировской области предупреждает: в нашем регионе ограничено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
Специалисты ведомства также напоминают:
- Если вы или ваши близкие заболели (насморк, першение в горле, повышение температуры, головная боль, общее недомогание), не следует посещать работу, учебное заведение, отправлять ребенка в детский сад. Нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызвать врача на дом;
- Для больного дома необходимо выделить отдельную посуду. Желательно поместить его в отдельную комнату, ограничить контакты со здоровыми членами семьи. Чаще проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку.
ИСТОЧНИК KP.RU