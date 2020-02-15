2020-02-15T11:00:30+03:00
Общество

Где в Кирове в выходные лучше не оставлять свой автомобиль

«Комсомолка» узнала, какие улицы будут очищать от снега 15 - 16 февраля
Ольга Маковеева
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Кировчан просят не оставлять машины на обочинах дорогКировчан просят не оставлять машины на обочинах дорогФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В управлении дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова сообщили, с каких улицах планируют вывозить снег в эти выходные.

В субботу, 15 февраля, работы проведут на улицах Производственной (от ул. Московской до ул. Воровского), Ленина (от ул. Спасской до ул. Воровского), Водопроводной (от ул. Молодой Гвардии до ул. Воровского), Володарского (от ул. Профсоюзной до ул. Преображенской), Воровского (от ул. Водопроводной до ул. Урицкого).

В воскресенье, 16 февраля, продолжат снег будут с улиц Производственной (от ул. Щорса до ул. Базовой), Ленина (от ул. Воровского до ул. Хлыновской), Володарского (от ул. Преображенской до ул. Воровского).

Напомним, что улицы очищают от снега преимущественно в ночное время - с 22.00 до 7.00. За 12 часов до начала работ подрядная организация обязана выставлять аншлаги и временные знаки, запрещающие парковку автомобилей на участках, где будет работать спецтехника.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры просят автовладельцев не оставлять машины на обочинах дорог, учитывать выставленные предупреждающие и ограничительные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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