В Кировской области прошли Чемпионаты органов безопасности ПФО по лыжным гонкам и плаванию

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:52:41+03:00

Изменить размер текста: A A

С 10 по 13 февраля 2020 года в Кировской области проходил Чемпионат органов безопасности ПФО по лыжным гонкам и плаванию. В соревнованиях участвовали 142 спортсмена в составе 17 команд.

Состязания лыжников проходили в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» Кирово-Чепецкого района. Пловцы соревновались в бассейне «Быстрица» в областном центре.

На открытии Чемпионата начальник УФСБ России по Кировской области генерал-майор Сергей Мочалов отметил, что соревнования такого уровня в Кировской области проходят второй раз. Впервые Чемпионат ФСБ России по лыжным гонкам прошел в нашем регионе в 2017 году. Сергей Мочалов также поблагодарил руководство ФСБ России за доверие: региональному ведомству поручили организацию и проведение Чемпионатов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Лыжные гонки у мужчин прошли на дистанции 10 км. Женщины преодолели 5 км. Кроме того, участники бежали смешанную эстафету 4 х 5км.

Победителями в общем зачете стали силовики из Уфы, на втором месте – кировчане, замыкает тройку лидеров команда из Йошкар-Олы.

В соревнованиях по плаванию сильнейшими также оказались уфимцы, «серебро» забрали сотрудники органов безопасности из Пензы, третье место у команды из Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU