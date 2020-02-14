В Кирове уже шестой месяц разыскивают 44-летнего мужчину

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:15:53+03:00

Местный житель ушел из дома в сентябре 2019 и не вернулся

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В Кирове и области ищут 44-летнего местного жителя. Михаил Кирилловых в последний раз вышел из дома по улице Орджоникидзе 6 сентября 2019 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщают поисковый отряд «Лиза Алерт» и региональное УМВД России. Михаилу Александровичу на вид 45-50 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы с сединой, голубые (синие) глаза. Может носить усы и бороду. Из особых примет - две татуировки: на левом плече «волк с открытой пастью», на левой груди - «мишень и группа крови». На момент ухода из дома мужчина был одет в темную кожаную демисезонную куртку, штаны и ботинки такого же цвета.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU