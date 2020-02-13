2020-02-13T17:36:32+03:00
Спорт

В Кирове состоится благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо»

Мероприятие пройдет на территории спортивного комплекса «Трамплин» 1 марта
Юлия Ситникова
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Дети выйдут на дистанции в 50, 300 и 800 метров. Фото: vk.com/youthsport43Дети выйдут на дистанции в 50, 300 и 800 метров. Фото: vk.com/youthsport43
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Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов Кировской области «Дорогою добра» организует спортивный праздник. Благотворительная лыжная гонка "спорт во благо" состоится 1 марта на территории спортивного комплекса "Трамплин". Все средства, собранные во время праздника, пойдут на поддержку ребят с синдромом Дауна и другими особенностями здоровья.

Это спортивное событие, на котором важна не победа, а участие. Главная его цель – помощь людям.

Кировчане могут выбрать различные дистанции. Так, дети смогут преодолеть 50, 300 и 800 метров, а взрослые пробежать три и десять километров. Специально для креативных участников подготовлен костюмированный забег Fun Run. Организаторы подчеркивают, что здесь важна не скорость, а творческий подход.

Все пришедшие на праздник смогут поиграть на свежем воздухе и выпить горячий чай с булочками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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