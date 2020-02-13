2020-02-13T16:23:47+03:00
Спорт

Испытания на силу и выносливость пройдут более 130 ребят из Кировской области

Сегодня в столице региона состоятся соревнования по туармингу
Ольга Маковеева
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В соревнованиях участвуют более 130 ребят из поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, туристских клубов, образовательных учреждений. Фото: admkirov.ruВ соревнованиях участвуют более 130 ребят из поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, туристских клубов, образовательных учреждений. Фото: admkirov.ru
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Сегодня, 13 февраля, в Кирове проходят соревнования по туармингу (вид физической соревновательной активности, представляющий собой прохождение дистанции в природной среде или на искусственном рельефе с локальными препятствиями, выполнение заданий в военной форме и с макетами оружия - Ред.). В них участвуют команды из всех районов нашей области.

- Сегодня вас ждут непростые испытания на силу, выносливость, физическую подготовку, умение работать в команде, - приветствовал участников зампредседателя Кировской Гордумы Алексей Рябов. - Пусть вас вдохновляет пример бойцов 1-й маневренной воздушно-десантной бригады, героизму которой посвящены эти соревнования. В тяжелейших условиях десантники прорывались к своим, находясь в окружении врага. Это был настоящий подвиг.

В соревнованиях участвуют команды поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, туристских клубов, образовательных учреждений. Ребятам нужно выдержать 10 испытаний: продемонстрировать знания воинских званий, навыки сборки и разборки автомата, технику метания гранаты, снайперские способности в стрельбе из пневматической винтовки, мастерство тропления лыжни, оказание медицинской помощи. Участники соревнований должны преодолеть «растяжки» и препятствия, навесную переправу, параллельные перила и тонкий лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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