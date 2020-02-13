2020-02-13T15:49:52+03:00
Общество

В Зуевском районе работники СПК устроили скотомогильник

Подчиненные депутата ОЗС Вячеслава Ягдарова развели огромную свалку на своей же территории
Анастасия Акаме
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Свалку развели подчиненные депутата ОЗС Вячеслава Ягдарова. Фото: zsko.ruСвалку развели подчиненные депутата ОЗС Вячеслава Ягдарова. Фото: zsko.ru
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В Зуевском районе нашли несанкционированную свалку мусора, шин и шкур животных. Куча мусора площадью более 100 кв. метров расположилась на территории СПК ПЗ «Соколовка», чьим руководителем является скандально известный депутат ОЗС Вячеслав Ягдаров. Напомним, в конце года его обвинили в расстреле собак, и подозрения с него все еще не сняты.

Свалку выявила прокуратура Кировской области в ходе проверки, затеянной по публикациям СМИ и сообщениям в Интернете - мол, в Зуевском районе нашли свалку мусора с останками мертвых животных. Свалка действительно была, и чего на ней только не валялось. В частности, на ней, помимо бытовых отходов, нашли стеклянную тару из-под лекарств, автомобильные шины и, действительно, кости и шкуры животных. Выяснилось, что набросали это все доблестные работники СПК ПЗ «Соколовка», которые недалеко ушли от своего начальства по части моральных качеств.

Прокуратура внесла представление директору СПК Вячеславу Ягдарову. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Результат рассмотрения актов реагирования и вопрос ликвидации свалки контролирует прокуратура Зуевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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