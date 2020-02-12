В Кирове два месяца разыскивают 58-летнего мужчину
Житель города пропал в декабре прошлого года
Мужчина пропал в декабре прошлого года. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове и области ищут 58-летнего мужчину. Сергей Турман пропал 9 декабря 2019 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Сергею Валентиновичу 58 лет, рост 165 см, среднего телосложения, седые волосы. На момент ухода из дома мужчина был одет в черный пуховик, черные штаны и черные ботинки.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU