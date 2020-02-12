С кировских улиц продолжают вывозить снег: график на 12, 13 и 14 февраля
В Кирове продолжают вывозить с улиц «последствия» прошедших снегопадов. Управление городской и парковой инфраструктуры сообщило, какие участки города будут очищены в ближайшие три ночи.
12 февраля от залежей снега очистят улицы:
- ул. Деповская;
- ул. Сурикова;
- ул. Чистопрудненская;
- ул. Советская (от Банного проезда до улицы Молодой Гвардии в Нововятском районе).
13 февраля техника будет работать на улицах:
- Октябрьский проспект;
- ул. Ленина (от ул. Профсоюзной до ул. Труда);
- ул. Красноармейская (от ул. Урицкого до ул. Карла Маркса);
- ул. Мостовицкая;
- ул. Советская (от ул. Молодой Гвардии до ул. Индустриальной в Нововятском районе).
14 февраля вывезут сугробы с улиц:
- ул. Ленина (от ул. Труда до ул. Московской);
- ул. Советская (от ул. Индустриальной до ул. Тренера Пушкарева в Нововятском районе);
- ул. Красноармейская (от ул. Карла Маркса до Октябрьского проспекта);
- ул. Орловская (от ул. Казанской до ул. Ленина).
Напоминаем, что работы проводятся с 22.00 до 07.00. За 12 часов до начала работ подрядчик, как всегда, выставит на участках аншлаги и временные знаки. УДПИ просит автолюбителей не оставлять свои машины на обочинах дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU