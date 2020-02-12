2020-02-12T17:53:31+03:00
Общество

С кировских улиц продолжают вывозить снег: график на 12, 13 и 14 февраля

Сугробы и «подснежники» исчезнут с городских дорог в ближайшие трое суток
Анастасия РОМАНОВА
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В ближайшие три ночи из города вывезут снежные завалы. Фото: admkirov.ruВ ближайшие три ночи из города вывезут снежные завалы. Фото: admkirov.ru
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В Кирове продолжают вывозить с улиц «последствия» прошедших снегопадов. Управление городской и парковой инфраструктуры сообщило, какие участки города будут очищены в ближайшие три ночи.

12 февраля от залежей снега очистят улицы:

- ул. Деповская;

- ул. Сурикова;

- ул. Чистопрудненская;

- ул. Советская (от Банного проезда до улицы Молодой Гвардии в Нововятском районе).

13 февраля техника будет работать на улицах:

- Октябрьский проспект;

- ул. Ленина (от ул. Профсоюзной до ул. Труда);

- ул. Красноармейская (от ул. Урицкого до ул. Карла Маркса);

- ул. Мостовицкая;

- ул. Советская (от ул. Молодой Гвардии до ул. Индустриальной в Нововятском районе).

14 февраля вывезут сугробы с улиц:

- ул. Ленина (от ул. Труда до ул. Московской);

- ул. Советская (от ул. Индустриальной до ул. Тренера Пушкарева в Нововятском районе);

- ул. Красноармейская (от ул. Карла Маркса до Октябрьского проспекта);

- ул. Орловская (от ул. Казанской до ул. Ленина).

Напоминаем, что работы проводятся с 22.00 до 07.00. За 12 часов до начала работ подрядчик, как всегда, выставит на участках аншлаги и временные знаки. УДПИ просит автолюбителей не оставлять свои машины на обочинах дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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