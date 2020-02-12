В Омутнинске поймали пьяного полицейского за рулем

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:48:54+03:00

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7 февраля в 23:20 спецвзвод ДПС в Омутнинске задержал пьяного полицейского за рулем легкового автомобиля. Об этом сообщает портал «Омутнинские Вести+». У полицейского в тот день был выходной.

С инспекторами спорить задержанный не стал, как и отказываться от медицинского освидетельствования. Его отправили в Омутнинскую ЦРБ на химико-токсикологическое исследование. С учетом результатов будут решать вопрос о привлечении полицейского к ответственности. Сотрудники ДПС вынесли представление о возбуждении дела за пьяное вождение. Омутнинскому полицейскому грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Также по делу назначили служебную проверку. По ее итогам станет ясно, останется пойманный пьяный лихач служить в рядах полиции или же покинет свое место.

ИСТОЧНИК KP.RU