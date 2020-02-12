В Котельниче мужчина до смерти избил мать-пенсионерку

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:38:40+03:00

Мужчина сам вызвал скорую помощь, поняв, что его мать мертва. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Котельниче местный житель избил собственную мать до смерти. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

10 февраля в полицию поступило сообщение от медиков: бригаду вызвали на смерть пенсионерки. 51-летний мужчина рассказал, что проснулся утром и обнаружил свою 72-летнюю мать мертвой. При этом на теле женщины обнаружились следы побоев. Для установления причины смерти назначили экспертизу.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Им мужчина признался, что накануне они с матерью поссорились, и он избил ее. Она упала от ударов и больше не вставала. Сын занес женщину в квартиру из сеней, где произошел конфликт, и лег спать. А утром обнаружил, что пенсионерка мертва.

Экспертиза показала: у женщины было сломано несколько ребер. Скончалась она от остановки сердца.

Сейчас материалы по делу направлены в областной Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU