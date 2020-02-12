Житель Нолинского района, бивший свою трехлетнюю падчерицу, сядет на три года

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:41:01+03:00

За истязание ребенка мужчина ближайшие три года проведет за решеткой. Фото: Борис КОКУРИН

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В Нолинском районе осудили местного жителя, истязавшего свою падчерицу. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

В ночь с 6 на 7 сентября 2019 года 38-летний мужчина находился дома со своей трехлетней падчерицей. Мама девочки, работала допоздна и оставляла ребенка с сожителем. Так было и в тот вечер. В какой-то момент соседи услышали крики и мат, сопровождающиеся плачем ребенка. Когда мать девочки вернулась с работы, они сообщили ей об услышанном. И, разумеется, оповестили полицию.

Впоследствии выяснилось, что отчим девочки напивался и избивал ее - якобы за непослушание и плохое поведение. И происходило такое не единожды.

Мужчину признали виновным в «истязании несовершеннолетнего». Суд вынес приговор: три года лишения свободы с испытательным сроком на один год и восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU