В Кирово-Чепецке прошел восьмой этап Кубка России и чемпионат России по биатлону

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:28:39+03:00

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С 5 по 9 февраля в Кировской области проходили всероссийские соревнования по биатлону. Центр зимних видов спорта «Перекоп» принял Восьмой этап Кубка России и чемпионат России. В состязаниях участвовали 94 биатлониста.

- Каждый регион - участник чемпионата может сформировать свою сборную команду из пяти мужчин и пяти женщин, - рассказали в региональной федерации биатлона. - После каждой гонки спортсменам, вошедшим в команду, присуждаются очки, которые суммируются по завершении всех дисциплин чемпионата России. Количество участников от одного региона не ограничено, но только 10 человек, попавших в команду, могут принести очки. Остальные выступают в личном зачете. По итогам чемпионата страны Союз биатлонистов России составляет рейтинг регионов.

Кубок России включает 10 этапов. В каждом из них биатлонисты зарабатывают очки, и определяется рейтинг спортсменов. Победитель определяется по завершении всех этапов.

На соревнования в ЦЗВС «Перекоп» приехал спортсмен из Республики Башкортостан, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, трехкратный чемпион Европы Антон Бабиков. Он одержал три победы: выиграл в спринтерской гонке в рамках 8-го этапа Кубка России, в суперпасьюте и суперспринте на чемпионате России.

- От этапа я взял максимум соревновательного опыта и положительных эмоций: в программе соревнований было несколько очень редких гонок - проверил себя на способность перестраиваться от стандартных дисциплин, - рассказал Антон Бибиков. - Рад, что удалось победить в контактной гонке, где основная задача - контроль ситуации на протяжении всей дистанции. Здесь интересный и непростой рельеф, трассы протяженные, есть возможность качественно работать и моделировать разные мировые трассы. Болельщики очень тепло поддерживали спортсменов и получали удовольствие от этих соревнований.

Старты в Кирово-Чепецком районе завершились марафонскими гонками: на 40 километров у мужчин и 30 километров у женщин с 8 огневыми рубежами. Результаты всех соревнований Восьмого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону можно узнать в группах РЦЗВС «Перекоп» и федерации биатлона Кировской области в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU