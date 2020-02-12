Нововятские активисты запустили акцию помощи бездомным животным
В Нововятске с 10 февраля стартовала традиционная благотворительная акция «Кот и Пес». Мероприятие призвано помочь бездомным животным, которые сейчас живут в приюте в Сошенях.
Оказать помощь питомцам может любой неравнодушный кировчанин. Благотворительная поддержка принимается с 10 по 20 февраля в центрах местной активности. Больше всего сейчас животным требуются шприцы, бинты, вата. Необходим, конечно, корм - сухой и влажный для кошек, овсяная и гречневая крупы - для собак.
Помощь можно принести в центры местной активности по адресам:
- Нововятский район, ул. Октябрьская, д. 26 (бывшее помещение Сбербанка), предварительно позвонив по телефону 8-912-330-44-97;
- Нововятский район, ул. Советская, 50 (2 этаж), предварительно позвонив по телефону 8-953-130-45-70;
- Нововятский район, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 20, предварительно позвонив по телефону 8-912-372-00-55.
ИСТОЧНИК KP.RU