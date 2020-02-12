Нововятские активисты запустили акцию помощи бездомным животным

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:29:34+03:00

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В Нововятске с 10 февраля стартовала традиционная благотворительная акция «Кот и Пес». Мероприятие призвано помочь бездомным животным, которые сейчас живут в приюте в Сошенях.

Оказать помощь питомцам может любой неравнодушный кировчанин. Благотворительная поддержка принимается с 10 по 20 февраля в центрах местной активности. Больше всего сейчас животным требуются шприцы, бинты, вата. Необходим, конечно, корм - сухой и влажный для кошек, овсяная и гречневая крупы - для собак.

Помощь можно принести в центры местной активности по адресам:

- Нововятский район, ул. Октябрьская, д. 26 (бывшее помещение Сбербанка), предварительно позвонив по телефону 8-912-330-44-97;

- Нововятский район, ул. Советская, 50 (2 этаж), предварительно позвонив по телефону 8-953-130-45-70;

- Нововятский район, мкр. Радужный, ул. Индустриальная, 20, предварительно позвонив по телефону 8-912-372-00-55.

ИСТОЧНИК KP.RU