Кировчане могут подать заявления на ежемесячные выплаты при рождении ребенка через МФЦ
В МФЦ Кирова и области теперь можно подать заявления на получение ежемесячных выплат при рождении ребенка. Их выдают на первого и второго ребенка до трех лет. В 2020 году размер выплаты составляет 10461 рубль.
За прошлый год через МФЦ такие заявления подало более 2500 кировчан. Для ежемесячной выплаты за рождение (усыновление) первого или второго ребенка необходимо предоставить в МФЦ следующие документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении/усыновлении;
- сведения о доходах семьи;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации.
Напомним, что право на такие выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход на одного человека не превышает двух сумм прожиточного минимума. В 2020 году по Кировской области он составляет 22108 рублей.
Мать и ребенок также должны иметь гражданство РФ. Дата рождения/усыновления должна быть не ранее 1 января 2018 года.
Обращаться с заявлением лучше в день рождения ребенка. Тогда и выплаты будут с этого дня. Если же затянуть больше, чем на полгода - деньги будут поступать со дня обращения. Также каждый год нужно подавать новое заявление - до достижения ребенком возраста одного, двух и трех лет.
За ежемесячной выплатой при рождении первого ребенка можно также обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.
Получить дополнительную информацию или записаться на прием можно по телефону 8 (800) 707-43-43 или на сайте моидокументы43.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU