Кировчане могут подать заявления на ежемесячные выплаты при рождении ребенка через МФЦ

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:13:46+03:00

Подать документы на получение выплат можно в любом МФЦ по городу и области. Фото: kirovreg.ru

За прошедший год за получением услуги обратилось более 2500 жителей

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В МФЦ Кирова и области теперь можно подать заявления на получение ежемесячных выплат при рождении ребенка. Их выдают на первого и второго ребенка до трех лет. В 2020 году размер выплаты составляет 10461 рубль.

За прошлый год через МФЦ такие заявления подало более 2500 кировчан. Для ежемесячной выплаты за рождение (усыновление) первого или второго ребенка необходимо предоставить в МФЦ следующие документы:

- паспорт;

- свидетельство о рождении/усыновлении;

- сведения о доходах семьи;

- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации.

Напомним, что право на такие выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход на одного человека не превышает двух сумм прожиточного минимума. В 2020 году по Кировской области он составляет 22108 рублей.

Мать и ребенок также должны иметь гражданство РФ. Дата рождения/усыновления должна быть не ранее 1 января 2018 года.

Обращаться с заявлением лучше в день рождения ребенка. Тогда и выплаты будут с этого дня. Если же затянуть больше, чем на полгода - деньги будут поступать со дня обращения. Также каждый год нужно подавать новое заявление - до достижения ребенком возраста одного, двух и трех лет.

За ежемесячной выплатой при рождении первого ребенка можно также обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Получить дополнительную информацию или записаться на прием можно по телефону 8 (800) 707-43-43 или на сайте моидокументы43.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU