Золото чемпионата мира по зимнему триатлону – у кировчанки

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:24:47+03:00

Дарья Рогозина победила в соревнованиях подобного уровня во второй раз

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7 - 11 февраля в Италии прошли Чемпионат и первенство мира по зимнему триатлону. Во второй раз чемпионкой мира стала кировчанка Дарья Рогозина.

Россию представляли 40 спортсменов. Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона, среди них были четыре человека из Кировской области.

- На чемпионат мира из нашей страны отправились очень сильные команды профессиональных спортсменов и любителей, - пояснили в ведомстве. - В их состав входят триатлеты, представляющие наш регион и тренирующиеся на базе спортивных объектов области: Алексей Евдокимов, Евгений Уляшев и Дарья Рогозина выступали в составе элиты, Юрий Корчемкин – в составе любительской сборной.

Дарья Рогозина стала первой в индивидуальном первенстве. Она преодолела 7,2 км бегом, 12 км на маунтинбайке и 10,4 км на лыжах за 1 час 32 минуты и 22 секунды.

- В очередной раз сборная Россия отстояла звание сильнейшей в зимнем триатлоне. Гонки в Азиаго никогда не проходят легко: город располагается на большой высоте в горах и разреженность воздуха сильно сказывается, – поделилась Дарья Рогозина. - Волнение перед стартом было довольно сильным. После бегового этапа проигрывала сопернице, но затем удалось создать достаточный отрыв. Когда первой пересекла финишную черту, конечно, была счастлива.

В мужской гонке чемпионом стал триатлет из Красноярского края, амбассадор кировской серии стартов по триатлону Swiftman Павел Андреев. Это восьмая победа на чемпионате мира в его профессиональной карьере. Кроме того, Павел Андреев совместно с Анной Медведевой заняли первое место в смешанной эстафете.

ИСТОЧНИК KP.RU