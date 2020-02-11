23 золотые медали привезли юные кировчане с соревнований по ушу

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:53:26+03:00

В чемпионате ПФО участвовало более 400 спортсменов из девяти регионов

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На чемпионат и первенство ПФО собрались мальчики и девочки от восьми до 18 лет. Участники приехали со всего округа: с Татарстана, Башкортостана, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Саратовской, Самарской, Нижегородской и Кировской областей.

Сборная Кировской области по итогам состязаний заняла 2-е место в общекомандном зачете. Сборную ПФО сформируют позднее. Ожидается, что в нее войдут 10 человек из Кировской сборной. Они поедут на чемпионат и первенство России в Москву.

Одна из самых ярких кировчанок, золотая медалистка Станислава Куницина поделилась своими впечатлениями о прошедших состязаниях:

- Я выступала в категории девушек 12-14 лет. Своими результатами довольна - взяла шесть золотых медалей и одну бронзовую. Это результат тренировок и упорной отработки элементов.

В свою очередь Роман Широкшин, вице-президент федерации ушу Кировской области тоже отметил высокие результаты ребят из Вятского края:

- Подготовка была серьезной и даже изнуряющей. Горжусь своими спортсменами. Многие из них выступали впервые на таких крупных соревнованиях и уже добились отличных результатов.

Напомним, что всего по итогам соревнований сборная команда Кировской области заняла 23 первых места, 20 вторых мест и 12 третьих.

ИСТОЧНИК KP.RU