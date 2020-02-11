Водителю из Удмуртии помогли кировские автоинспекторы

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:17:55+03:00

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7 февраля вечером на автодороге Киров – Вятские Поляны обнаружили «Газель». Водитель автомобиля сильно замерз и нуждался в помощи. Старший инспектор ДПС Виталий Берестнев и стажер Данияр Давлятшин сразу отправились на место происшествия.

Пострадавший рассказал, что едет в Нижний Новгород, но в пути его грузовичок сломался. Несколько часов мужчина пытался отремонтировать машину сам, но безуспешно. Инспекторы посадили пострадавшего в служебный автомобиль и вызвали эвакуатор.

Машина была доставлена на охраняемую стоянку, а мужчину отвезли в городскую гостиницу. Он поблагодарил спасителей.

ИСТОЧНИК KP.RU