Скандальный кировский детсад № 67 проверят по всем статьям

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:29:25+03:00

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Кировский детсад № 67 тщательно проверят. Городская прокуратура Первомайского района объявила результаты проверки деятельности учреждения, и нарушений нашлось немало. 17 февраля состоится еще одна проверка, которая покажет, как эти самые нарушения устранили.

Первый раз детский сад проверяли еще в октябре 2019 года в связи с жалобами родителей на одну из воспитательниц. Напомним, сотрудницу детсада обвинили в жестоком обращении с детьми - она могла оскорбить их, накричать и даже поднять руку.

По результатам выяснилось: старший воспитатель и педагог-психолог контролировали процесс воспитания детей лишь формально. Заведующая же, принимая воспитательницу на работу, не удосужилась даже потребовать с нее справку об отсутствии судимости, которая, к слову, у женщины имелась. Также проверка подтвердила: жалобы родителей были вполне обоснованы. Нерадивую работницу уволили. Старшего воспитателя и педагога-психолога привлекли к дисциплинарной ответственности. Заведующей объявили выговор.

Но одним скандалом дело не ограничилось. Не все ладно было с питанием ребят. Для устранения нарушений в этой части заведующая провела учебу по нормам СанПиН с работниками пищеблока. Разъяснения коснулись условий приготовления и хранения еды, соблюдения требований к инвентарю. Выяснили, что меню необходимо разнообразить, а не кормить детей одними и теми же блюдами изо дня в день. Холодильник разморозили и промыли. Словом, нарушений было найдено немало.

Департамент образования Кировской области подчеркнул: деятельность детсада № 67 находится на особом контроле. 17 февраля начнется проверка по всем направлениям его работы и продлится, предположительно, до 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU