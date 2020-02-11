Умер заслуженный тренер по лыжным гонкам Игорь Машковцев

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:14:05+03:00

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В министерстве спорта и молодежной политики Кировской области сообщили, что 8 февраля ушел из жизни замечательный человек и тренер Игорь Павлович Машковцев. Ему было 90 лет.

Прощание с Игорем Павловичем запланировано на 12 февраля в 9:00. Оно пройдет в нашем городе по адресу: ул. Менделеева, 15. Похороны состоятся в тот же день на Старо-Макарьевском кладбище в 12:30.

Игорь Павлович Машковцев внес огромный вклад в развитие советского спорта: воспитал трех мастеров спорта международного класса, десять призеров и чемпионов РСФСР, а также двух чемпионов Европы. Состав сборной СССР по лыжным гонкам почти всегда включал в себя его воспитанников.

Труды Машковцева были вознаграждены не только званиями «Заслуженного тренера России», «Отличника народного просвещения», «Отличника физической культуры и спорта», «Отличника просвещения СССР» и «Ветерана труда», но и памятью, которая навсегда останется в сердцах кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU