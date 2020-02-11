2020-02-11T15:29:01+03:00
Спорт

"Родина" проиграла лидеру Суперлиги

Кировская команда снова сдает позиции
Иван Кабанов
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Кировская команда занимает последнюю строчку в таблице. - vk.comКировская команда занимает последнюю строчку в таблице. - vk.com
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10 февраля красноярский "Енисей" принимал у себя "Родину" . Кировская команда на удивление начала матч достаточно бодро, имела несколько хороших шансов забить, но не смогла реализовать их. «Енисей», наоборот, довел свои атаки до ума и уже к 20-ой минуте матча забил пять безответных шайб. И только к концу первого тайма нападающий сине-белых Егор Шицко смог сократить отставание на один гол. Несмотря на плачевный счет, «Родина» дала бой действующему чемпиону. Во втором кировчане начали играть активнее и создали еще несколько опасных моментов у ворот красноярцев. Один из них все же завершился еще одним голом. На 57 минуте отличился еще один нападающий Максим Маслов. Силы команд уравнялись ровно до 73 минуты. После нее хозяева снова отличились забитыми шайбами. Итоговый счет к 90-ой минуте стал 11:2 в пользу «Енисея». Напомним, что в рамках Суперлиги 2019/2020 «Родина» сейчас занимает последнюю, 11-ую строчку. В активе кировской команды три победы, две ничьи и шестнадцать поражений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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