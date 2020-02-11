2020-02-11T15:28:46+03:00
Происшествия

Кировский анестезист полностью оправдан: его пермский коллега сознался в авторстве сообщений об убийстве ветеранов

Проверка на детекторе лжи показала, что, кроме «вбросов», никаких иных преступлений он не совершал
Анастасия Акаме
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Пермский анестезист признался в авторстве сообщений. Фото: vk.com/ru2chПермский анестезист признался в авторстве сообщений. Фото: vk.com/ru2ch
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Скандал вокруг анестезиста-убийцы наконец получил свою развязку. Напомним, 7 февраля весь Киров всколыхнуло сообщение о местном жителе, медбрате-анестезисте. Мужчину заподозрили в убийстве ветеранов, ориентируясь на «расследование» анонимов с форума «Двач». Тамошние пользователи были уверены, что именно кировчанин причастен к убийствам, о которых он писал. Однако проверка ведомств и детектор лжи показали: наш земляк невиновен и никаких убийств не совершал. Как и не писал сообщений на форуме.

Когда анонимные разоблачители поняли, что с кировским медбратом они промахнулись, то обратили взор на пермскую Городскую клиническую больницу им. С. Н. Гринберга. Там нашелся еще один анестезист с таким именем - Сергей Калинин. Как сообщает «КП-Пермь», мужчину провели через детектор лжи, который сообщил: медбрат не совершал зверских убийств. А вскоре Сергей признался и сам: это он писал сообщения на анонимном форуме. Но никого не убивал.

- Я и не думал никого убивать, просто был пьян, когда писал посты на форуме, - приводит слова анестезиста один из его коллег.

По результатам проверки выяснилось: в дежурства Сергея никаких смертей не зарегистрировано.

В итоге дело раскрыто - никаких жестоких убийств ветеранов не происходило, никто не виновен - ни наш кировский анестезист, ни его пермский коллега. Однако факт остается фактом - ни в чем не повинного человека оклеветали. И никто за это отвечать не будет. С точки зрения буквы закона, виновных в этом деле нет - разве что пермский медбрат может получить «административку» за распространение фейковой информации. А кировский анестезист, скорее всего, даже никаких извинений не получит. Да и от кого? От анонимных «следователей» с форума?

Сами они, кстати, сделали вид, что ничего и не произошло. В группе форума в соцсетях уже появилась новость о признании и невиновности пермского медбрата. Отреагировали «следователи» неоднозначно: «ну ошиблись, с кем не бывает».

И из-за «ошибки» почти поломали жизнь человеку? С другой стороны, окажись новость правдой - и анонимные следопыты стали бы народными героями. Но, пожалуй, все-таки не стоит так фанатично верить всему, что пишут люди. Особенно в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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