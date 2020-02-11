2020-02-11T12:01:43+03:00
Спорт

На всероссийские соревнования в Киров приехали 150 сильнейших конькобежцев

Спортсмены из 26 регионов состязались на открытом катке «Динамо»
Ольга Маковеева
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Спортсмены соревновались на дистанциях в 500, 1000, 1500, 3000, 5000 метров, а также в масс-старте. Фото: kirovreg.ruСпортсмены соревновались на дистанциях в 500, 1000, 1500, 3000, 5000 метров, а также в масс-старте. Фото: kirovreg.ru
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На кировском стадионе «Динамо» 8 - 9 февраля прошли 82-е Всероссийские соревнования конькобежцев на призы имени С. М. Кирова и IV этап Кубка России. В состязаниях участвовали лучшие спортсмены из 26 регионов России. Спортсмены соревновались на дистанциях в 500, 1000, 1500, 3000, 5000 метров, а также в масс-старте.

Почетными гостями соревнований стали чемпион мира среди юниоров, участник двух Олимпийских игр Андрей Бобров и участник Олимпийских игр в Сочи Алексей Суворов.

- Соревнования на призы имени Кирова стали традиционными для конькобежного спорта в России, - сказал Алексей Суворов. - Старт проводится как один из этапов Кубка России, поэтому, за исключением элиты нашей сборной, все сильнейшие спортсмены принимают в них участие. Для меня, безусловно, старт всегда был одним из самых важных в сезоне. Это возможность ощутить атмосферу соревнований на открытом льду.

Этот турнир имеет самую долгую историю в России. Первые соревнования состоялись 17 - 18 марта 1937 года. Они проводились ежегодно, за исключением 1942 и 1943 годов. За победу в соревнованиях в разные годы боролись 36 чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы.

Результатов стартов можно узнать в официальной группе «ВКонтакте» – «Конькобежный спорт г. Киров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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