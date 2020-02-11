В Уржумском районе 66-летняя женщина убила сожителя из ревности

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:57:49+03:00

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В Уржумском районе 66-летняя женщина предстанет перед судом за убийство сожителя. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

23 ноября 2019 года поступило сообщение: в деревне Максинерь Уржумского района в одном из жилых домов нашли тело его хозяина с ножевыми ранениями. На место выехала следственная группа. Установили следующее: в этот день погибший выпивал со своей 66-летней сожительницей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве ревности, и пьяная женщина, схватив нож, несколько раз ударила им пенсионера. Мужчина скончался на месте, а его убийца, осознав, что произошло, сама вызвала скорую и полицию.

Женщину задержали. Как выяснилось, на ее счету уже есть аналогичное преступление. Сейчас она ждет очередного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU