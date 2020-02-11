2020-02-11T11:42:31+03:00
Общество

Жительница Кировской области пыталась откупиться от сотрудников ДПС

Она хотела избежать ответственности за пьяное вождение
Ольга Маковеева
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Сотрудники ДПС отказались скрыть преступление. Фото: предоставлено ГИБДД.Сотрудники ДПС отказались скрыть преступление. Фото: предоставлено ГИБДД.
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Днем 5 февраля, как сообщает Следком, сотрудники дорожно-патрульной службы на территории Арбажского района задержали автомобиль, за рулем которого находилась 54-летняя женщина. Жительница Кировской области была нетрезва. Пройти соответствующее медицинское освидетельствование она отказалась.

Привлечение к уголовной ответственности не входило в ее планы. Поэтому в автомобиле ДПС женщина попыталась дать инспекторам взятку в сумме 11 тысяч 200 рублей. Но добавить к пьяному вождению еще и преступление коррупционного характера она не смогла. Сотрудники ДПС взятку принять отказались.

Они сообщили об этом факте в полицию и следственные органы. Сейчас следователи Яранского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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