116 кг мяса для образовательных учреждений оказались некачественными

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:11:27+03:00

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В декабре 2019 года в Кирове был проведен аукцион по поставке мяса в общеобразовательные учреждения города. Его выиграла компания «РУССБИФ». На ней лежали как обязанности доставки, так и проверки качества продукции.

Однако в конце января детский сад № 22 и школа № 60 пожаловались на состояние привезенного продукта. Несмотря на то, что внешне вакуумные упаковки вызывали доверие, было решено выборочно вскрыть несколько из них.

Позже мясо было отправлено на экспертизу, но пробы не выявили никаких нарушений. Однако комбинат питания все же нашел отклонения от норм. Мясо было излишне покрыто жировой тканью, а некоторые куски весили менее 1 килограмма. В итоге 116 килограммов продукции было решено вернуть исполнителю.

За всеми процедурами наблюдали представители компании-поставщика. Выявленные в ходе проверок недочеты «РУССБИФ» обязался исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU