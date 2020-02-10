Бывшего тренера по карате приговорили к 7 годам лишения свободы

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:54:36+03:00

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Сегодня суд вынес решение по делу экс-президента Кировской федерации карате Михаила Хурамшина. В сентябре 2018 года обладатель черного пояса надругался над 11-летним мальчиком. По этому факту было возбуждено уголовное дело в отношении тренера. Он подозревался еще в нескольких преступлениях, но его вина была доказана лишь в одном деянии. На основании многочисленных экспертиз и проверок суд Кирово-Чепецка признал Михаила Хурамшина виновным. Он лишен свободы на семь лет и будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также на три года ему запрещена какая-либо педагогическая, воспитательная и тренерская деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU