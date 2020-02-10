Кировчане-акробаты победили на первенстве ПФО

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:12:38+03:00

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В период с 6 по 8 февраля в Республике Башкортостан прошли первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной акробатике.

Соревнования в этом году получились достаточно крупными: участие в них приняли 500 спортсменов из семи субъектов ПФО. Нашу область в свою очередь представили ребята из Кирова, Котельнича, Орлова и Слободского.

В первенстве из пяти видов спортивной акробатики кировские спортсмены заняли первые места в четырех. Еще одиннадцать юниоров забрали серебряные и бронзовые медали. Главными звездами состязаний стали Андрей Зуев и Артем Симонов. В своем возрасте они становились чемпионами Европы среди юниоров и победителями первенства мира.

В других возрастных категориях кировчане также заняли почти весь пьедестал. В группах 13-19 и 12-18 лет наши спортсмены заняли первые места во всех видах акробатики.

По итогам соревнований призерами первенства ПФО стали 60 человек из Кировской области. А уже с 24 по 29 февраля стартует первенство России, на котором лучшие юноши-акробаты поборются за путевки на чемпионат мира.

ИСТОЧНИК KP.RU