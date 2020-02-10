В Кирове третий месяц разыскивают 73-летнюю женщину

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:52:15+03:00

Женщину ищут уже третий месяц. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жительница города пропала в прошлом году

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В Кирове и области ищут 73-летнюю пенсионерку. Августа Огородникова (Опалева) пропала 28 ноября 2019 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Августе Павловне 73 года, рост 150 см, нормального телосложения, короткие седые волосы. На момент ухода из дома женщина была одета в защитного цвета плащ, черные штаны, фиолетовую юбку, черные резиновые сапоги и синюю шапку.

Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU