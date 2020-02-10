Определяем по ощущениям: как правильнее одеться кировчанам, чтобы не замерзнуть

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:30:41+03:00

На этой неделе кировчанам лучше одеваться как можно теплее. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На этой рабочей неделе погода покажется холоднее, чем есть на самом деле

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Погода на текущей рабочей неделе вновь станет нестабильной. Группа «Любительская метеорология в Кирове» искренне советует одеваться теплее: ориентироваться будем на собственные ощущения, а не на отметку термометра. А особо метеозависимым - приготовиться к перепадам давления.

Весь понедельник будет щедро валить снег. Коммунальщикам придется попотеть. Температура воздуха - от -1 до -6 градусов.

Во вторник обещают от -4 до -7 градусов. Жить можно, но юго-западный порывистый ветер все портит. Ощущаемая температура будет от -10 до -15 градусов. Укутайтесь потеплее!

Днем в среду слегка потеплеет. Совсем слегка - от -1 до -6. Возможен снег и порывистый ветер. По ощущениям, на которые ориентируемся на этой неделе - аж до -17. Точно не забыли шапку?

В четверг снегопадов можно не ждать, а вот укутаться в шарф точно не помешает. Термометр покажет до -10 градусов.

Похожая тенденция сохранится и в пятницу, разве что на последний день рабочей недели обещается небольшой снег. Ночью может стать заметно холоднее, аж до -18. Днем же, как заверяют метеорологи-любители, существенного похолодания не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU