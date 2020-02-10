Определяем по ощущениям: как правильнее одеться кировчанам, чтобы не замерзнуть
Погода на текущей рабочей неделе вновь станет нестабильной. Группа «Любительская метеорология в Кирове» искренне советует одеваться теплее: ориентироваться будем на собственные ощущения, а не на отметку термометра. А особо метеозависимым - приготовиться к перепадам давления.
Весь понедельник будет щедро валить снег. Коммунальщикам придется попотеть. Температура воздуха - от -1 до -6 градусов.
Во вторник обещают от -4 до -7 градусов. Жить можно, но юго-западный порывистый ветер все портит. Ощущаемая температура будет от -10 до -15 градусов. Укутайтесь потеплее!
Днем в среду слегка потеплеет. Совсем слегка - от -1 до -6. Возможен снег и порывистый ветер. По ощущениям, на которые ориентируемся на этой неделе - аж до -17. Точно не забыли шапку?
В четверг снегопадов можно не ждать, а вот укутаться в шарф точно не помешает. Термометр покажет до -10 градусов.
Похожая тенденция сохранится и в пятницу, разве что на последний день рабочей недели обещается небольшой снег. Ночью может стать заметно холоднее, аж до -18. Днем же, как заверяют метеорологи-любители, существенного похолодания не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU