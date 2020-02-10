2020-02-10T16:23:03+03:00
Звезды

В Кирове состоится юбилейный концерт группы LOUNA

Коллектив считается одной из самых успешных отечественных команд «новой волны» рока
Максим ЗАВАЛКО
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LOUNA — это не только классное шоу и драйвовая музыка, но и глубокие тексты, заставляющие слушателей задуматься. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВАLOUNA — это не только классное шоу и драйвовая музыка, но и глубокие тексты, заставляющие слушателей задуматься. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА
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Название этого коллектива произошло не от спутника Земли, как может показаться на первый взгляд, а от творческого псевдонима его солистки – обаятельной и харизматичной Лусинэ (Лу) Геворкян, семь лет назад признанной лучшей рок-вокалисткой нашей необъятной Родины. На небосклоне отечественной альтернативной музыки LOUNA взошла и засияла сравнительно недавно – в 2009 году. С точки зрения вечности 10 лет – это мало, а с точки зрения рок-н-ролла - это возраст полного расцвета сил для команды, когда от статуса «молодой шпаны», когда-то воспетой БГ, музыкантов уже отделяет неплохой творческий багаж, а до почетного «ветеранского» звания им еще предстоит немало поработать.

Эй, дед, лови ответ

На вопрос о том же, где

Та шпана, что сможет вас стереть с лица земли.

Посмотри по сторонам:

То, что сложно было вам

Все они давно сумели, смели и смогли, - поет LOUNA, то ли полемизируя с «отцом русского рока», то ли иронизируя над брошенной им когда-то в начале 80-х хлесткой фразой. А преодолено, спето и сделано действительно немало: 7 студийных альбомов, включая 2 англоязычных релиза, масштабные гастрольные туры по России и миру, аншлаговые концерты, выступление с симфоническим оркестром, верхние позиции в музыкальных чартах, мощный и драйвовый звук, тексты, которые заставляют задуматься - все это о группе LOUNA и проделанном ею долгом и славном творческом пути. «Мы хотим, чтобы наша музыка не только заряжала слушателя энергетикой, но и заставляла думать», - говорят участники коллектива. Впрочем, лучше один раз увидеть и услышать, чем сто раз об этом прочесть, поэтому мы заранее оповещаем всех «лунопоклонников»: билеты «на Луну» вы можете приобрести на сайтах и в кассах города, «время Луны» назначено на 19 часов вечера 16 февраля, а ее полное восхождение - большой праздничный концерт, посвященный юбилею коллектива, - состоится в клубе «Gaudi».

Где: Клуб «Gaudi»

Когда: 16 февраля, 19.00

Стоимость билета: 900-1400 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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