2020-02-10T16:57:25+03:00
Происшествия

За хороший отдых - хороший срок: за драку в баре кировчанину дали восемь месяцев колонии

Пьяный рецидивист решил прибавить к своим статьям еще одну
Анастасия РОМАНОВА
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За пьяный дебош кировчанин получил вполне реальный приговор. Фото: pixabay.comЗа пьяный дебош кировчанин получил вполне реальный приговор. Фото: pixabay.com
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В Кирове осудили драчуна с бутылкой, устроившего скандал в баре. Об этом сообщает городская прокуратура Первомайского района.

В марте 2019 года 35-летний кировчанин, будучи в состоянии подпития, решил отдохнуть в одном из городских баров. Логично предположив, что в заведении выпивка на порядок дороже, чем в магазине, пришел он «со своим» алкоголем, что в большинство баров не допускается правилами. Мужчина нагрубил девушке-бармену, а когда за нее вступился неравнодушный свидетель конфликта, пустил в ход бутылку. У молодого защитника на память об этом вечере остались ссадины, кровоподтеки и порезы. А у дебошира появилась новая статья за плечами.

Послужной список у кировчанина и без того был немал: грабеж, кража, мошенничество, изнасилование… Это стало отягчающим фактором, да и состояние опьянения сыграло отрицательную роль. Однако в деле драчуна были и смягчающие обстоятельства. В частности, дебошир раскаялся, признав свою вину, и извинился перед пострадавшим. К тому же оказалось, что у мужчины есть маленький ребенок.

С учетом всех обстоятельств суд дал драчуну восемь месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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