«Полет над кукушкиным гнездом» на сцене кировского ТЮЗа

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:02:44+03:00

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Кен Кизи написал несколько романов, а также множество рассказов и эссе, однако мировую известность ему принесла самая первая книга «Полет над гнездом кукушки». Остальные его произведения не пользовались такой огромной популярностью. Можно сказать, что они несколько «затерялись» на фоне нашумевшего дебютного романа, в который был вложен жизненный опыт писателя, работавшего помощником психиатра в госпитале для ветеранов. Кроме того, в качестве волонтера Кизи принимал участие в испытаниях экспериментальных лекарств на себе. Писатель, которому довелось побывать по обе стороны психиатрического Зазеркалья (санитар и волонтер-пациент), был хорошо знаком с изнанкой проблемы не только по слухам или по сухим формулировкам медицинских учебников.

«Кукушкино гнездо» - это слэнговое американское наименование психлечебницы. Но одноименный спектакль Театра на Спасской (как и культовый фильм Милоша Формана по мотивам романа Кена Кизи) совсем не о психиатрических девиациях, которые сами по себе являются достаточно тяжелой темой как для актеров, так и для зрителей. Проблематика постановки гораздо глубже и сложнее. Декорации сумасшедшего дома - это слепок общества с его жесткими правилами и табу, а также фон, на котором разыгрывается извечная драма противостояния Бунтаря и Системы. Рэндл Макмерфи, оказавшийся в психиатрической клинике, вступает в безнадежную войну за честность, свободу и право быть собой, а не существовать в виде «овоща». Кажется, что это сражение заведомо проигрышно, но, как говорит сам Макмерфи: «Я хотя бы попытался!» Полет над гнездом кукушки, гнездом без птенцов - это метафора бегства навстречу свободе.

Где: Театр на Спасской, ул. Спасская, 17

Когда: 15 февраля, 18.00

Стоимость билета: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ИСТОЧНИК KP.RU