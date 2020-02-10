Зачем кировчанам нужен электронный пересадочный проездной и в чем его суть?

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:47:31+03:00

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Кировчан всегда интересовали главнейшие вопросы на букву «Д» - деньги и дороги. В особенности, когда эти два понятия пересекаются между собой. На них на сегодняшней пресс-конференции попытались ответить «дорожники» и «перевозчики». А темой стало нововведение - пересадочные электронные проездные.

В Кирове они появились с 1 февраля, и жителям стало известно о новинке на прошлой неделе. Суть пересадочного проездного вкратце объяснял начальник Центральной диспетчерской службы Олег Семаков.

Сейчас существуют два вида пересадочных проездных - на 30 минут за 34 рубля и на 45 минут за 62 рубля. «Фишка» их заключается в том, что пассажир за соответствующее время должен успеть пересесть с одного транспорта на другой. К примеру, если он за 30 минут успел совершить одну пересадку или больше, то заплатит он за все про все 34 рубля. То есть следующий «пересадочный» билет окажется бесплатным. Также на билетике будет указано время, оставшееся до конца бесплатной пересадки. Та же система работает со вторым проездным на 45 минут. Более наглядно все это показано на схеме ниже.

Краткий разбор работы новой системы. Фото: Михаил Пентин

Есть один нюанс - нужно тщательно рассчитывать свои перемещения по городу. С учетом всех пробок и проблем с передвижением автобусов. Иначе пересадка может и «сгореть», пока ждешь нужный транспорт.

Отметили также, что проект этот «пилотный», он будет развиваться и совершенствоваться в зависимости от откликов кировчан. Новоиспеченный директор АО «АТП» Денис Пырлог отметил, что февраль в этом плане станет экспериментальным месяцем. В течение его перевозчики и администрация поймут, приживется нововведение или нет.

Необходимо уточнить: воспользоваться такой услугой без самого пересадочного проездного нельзя. То есть оплатить картой или наличными и сказать: «мне пересадку за 32», что называется, не прокатит.

Приобрести пересадочную карту можно везде, где «Электронный проездной» торгует своей продукцией: точки «Почты России», ж/д вокзал и другие места.

ИСТОЧНИК KP.RU