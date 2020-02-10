2020-02-10T16:42:48+03:00
Происшествия

Умер еще один участник ДТП в Мурашинском районе

Водитель «корейца» скончался через несколько часов после аварии
Анастасия РОМАНОВА
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Водитель «корейца» скончался через несколько часов после аварии. Фото: vk.com/gibdd43Водитель «корейца» скончался через несколько часов после аварии. Фото: vk.com/gibdd43
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Одной жертвой в аварии в Мурашинском районе все-таки не ограничилось. ГИБДД Кировской области сообщает: количество погибших исчисляется двумя участниками ДТП.

Напомним, авария случилась в воскресенье, 9 февраля, на 477 км федеральной автодороги «Вятка». «Шевроле-Нива» под управлением 59-летнего водителя выехала на «встречку», где столкнулась с «Ссанг-Йонгом» лоб в лоб.

В ДТП пострадали четверо человек. Водитель «Шевроле-Нивы» и три пассажира «корейца» выжили. 32-летний водитель «Ссанг-Йонга» и 60-летняя пассажирка «Шевроле» погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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