Какие тротуары и дворы отремонтируют в Кирове в 2020 году
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Кирове отремонтируют 29 тротуаров и 32 двора.
Список дворов уже согласован. Жители окружающих эти территории домов частично оплатят работы. Сейчас идет сбор средств.
По списку тротуаров заключение госэкспертизы будет на следующей неделе.
- Важно не затягивать с проведением конкурсных процедур, чтобы ремонтные работы были выполнены в теплое время года, - подчеркнула глава города Кирова Елена Ковалева.
Перечень дворов, где будет произведен ремонт в 2020 году:
- ул. Менделеева, 27;
- ул. Московская, 140/2, 140/3;
- ул. Воровского, 123, 125, 127, 129;
- ул. Производственная, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5;
- ул. Производственная, 15/3;
- ул. Некрасова, 14;
- ул. Московская, 114/1;
- ул. Карла Либкнехта, 154;
- ул. Риммы Юровской, 1;
- ул. Ломоносова, 16;
- Октябрьский проспект, 4;
- ул. Дзержинского, 64/1;
- переулок Вершининский, 7;
- проезд Студенческий, 10/1;
- ул. Ульяновская, 2;
- ул. Свердлова, 14а;
- ул. Дзержинского, 64/2;
- ул. Лепсе, 57;
- ул. Лепсе, 49;
- ул. Советская, 4;
- ул. Орловская, 26;
- ул. Володарского, 162;
- ул. Орджоникидзе, 14;
- проспект Строителей, 3а (мкр. Радужный);
- ул. Конституции, 5 (мкр. Радужный).
О том, какие тротуары планируют привести в порядок, можно узнать на сайте горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU