Какие тротуары и дворы отремонтируют в Кирове в 2020 году

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:18:34+03:00

В списке тротуаров представлены все районы города. Фото: admkirov.ru

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В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Кирове отремонтируют 29 тротуаров и 32 двора.

Список дворов уже согласован. Жители окружающих эти территории домов частично оплатят работы. Сейчас идет сбор средств.

По списку тротуаров заключение госэкспертизы будет на следующей неделе.

- Важно не затягивать с проведением конкурсных процедур, чтобы ремонтные работы были выполнены в теплое время года, - подчеркнула глава города Кирова Елена Ковалева.

Перечень дворов, где будет произведен ремонт в 2020 году:

- ул. Менделеева, 27;

- ул. Московская, 140/2, 140/3;

- ул. Воровского, 123, 125, 127, 129;

- ул. Производственная, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5;

- ул. Производственная, 15/3;

- ул. Некрасова, 14;

- ул. Московская, 114/1;

- ул. Карла Либкнехта, 154;

- ул. Риммы Юровской, 1;

- ул. Ломоносова, 16;

- Октябрьский проспект, 4;

- ул. Дзержинского, 64/1;

- переулок Вершининский, 7;

- проезд Студенческий, 10/1;

- ул. Ульяновская, 2;

- ул. Свердлова, 14а;

- ул. Дзержинского, 64/2;

- ул. Лепсе, 57;

- ул. Лепсе, 49;

- ул. Советская, 4;

- ул. Орловская, 26;

- ул. Володарского, 162;

- ул. Орджоникидзе, 14;

- проспект Строителей, 3а (мкр. Радужный);

- ул. Конституции, 5 (мкр. Радужный).

О том, какие тротуары планируют привести в порядок, можно узнать на сайте горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU