2020-02-10T11:58:49+03:00
Общество

Орловские деревообработчики четыре месяца сидели без зарплаты

Возвращать свои деньги работникам пришлось через прокуратуру
Анастасия РОМАНОВА
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Свою зарплату работники увидели только после жалобы в прокуратуру.Свою зарплату работники увидели только после жалобы в прокуратуру.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Орлове работники деревообрабатывающего предприятия остались без зарплаты. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В органы с жалобой обратились четыре работника одного из орловских предприятий. Выяснилось, что за период с августа по ноябрь 2019 года они в глаза не видели своей зарплаты. Прокуратура провела проверку, по итогам которой установили общую сумму долга - 237 тысяч рублей.

Горе-директору внесли представление о нарушении закона и отправили в суд иски о взыскании зарплаты. Не дожидаясь развязки, индивидуальный предприниматель выплатил все деньги своим сотрудникам.

В последнее время случаи невыплаты денег работникам участились. Напомним, за 2019 год областная прокуратура вернула «кинутым» сотрудникам более 205 миллионов рублей задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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