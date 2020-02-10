Орловские деревообработчики четыре месяца сидели без зарплаты

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:58:49+03:00

Свою зарплату работники увидели только после жалобы в прокуратуру. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Орлове работники деревообрабатывающего предприятия остались без зарплаты. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В органы с жалобой обратились четыре работника одного из орловских предприятий. Выяснилось, что за период с августа по ноябрь 2019 года они в глаза не видели своей зарплаты. Прокуратура провела проверку, по итогам которой установили общую сумму долга - 237 тысяч рублей.

Горе-директору внесли представление о нарушении закона и отправили в суд иски о взыскании зарплаты. Не дожидаясь развязки, индивидуальный предприниматель выплатил все деньги своим сотрудникам.

В последнее время случаи невыплаты денег работникам участились. Напомним, за 2019 год областная прокуратура вернула «кинутым» сотрудникам более 205 миллионов рублей задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU