Смертельное ДТП в Мурашинском районе: пятеро пострадали, один погиб

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:42:10+03:00

Пассажирке «Шевроле-Нивы» не удалось выжить в столкновении. Фото: 43.mchs.gov.ru

В столкновении двух встречных машин не обошлось без человеческих жертв

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9 февраля омрачилось смертельным ДТП. В Мурашинском районе в 13 часов 5 минут, по данным ГИБДД Кировской области, столкнулись «Шевроле-Нива» и «Ссанг-Йонг». Авария произошла на 477 км федеральной автодороги «Вятка».

Из шести участников ДТП пострадали, но остались в живых пятеро: водители обеих машин и три пассажира «корейца» - женщина и два несовершеннолетних ребенка. Пассажирка «Шевроле-Нивы», к сожалению, погибла.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и условия совершения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU