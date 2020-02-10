Смертельное ДТП в Мурашинском районе: пятеро пострадали, один погиб
В столкновении двух встречных машин не обошлось без человеческих жертв
Пассажирке «Шевроле-Нивы» не удалось выжить в столкновении. Фото: 43.mchs.gov.ru
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9 февраля омрачилось смертельным ДТП. В Мурашинском районе в 13 часов 5 минут, по данным ГИБДД Кировской области, столкнулись «Шевроле-Нива» и «Ссанг-Йонг». Авария произошла на 477 км федеральной автодороги «Вятка».
Из шести участников ДТП пострадали, но остались в живых пятеро: водители обеих машин и три пассажира «корейца» - женщина и два несовершеннолетних ребенка. Пассажирка «Шевроле-Нивы», к сожалению, погибла.
Сейчас по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и условия совершения ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU