2020-02-10T11:11:47+03:00
Общество

Цены на жилье продолжают расти

Кировстат подвел итоги 2019 года
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Новостройки подорожали на 1%, жилье на вторичном рынке - на 0,3%.Новостройки подорожали на 1%, жилье на вторичном рынке - на 0,3%.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области опубликовал данные о том, как изменилась стоимость жилья в Кировской области в 2019 году.

Так, в течение года цены на квартиры продолжали повышаться, но незначительно. Новостройки подорожали на 1%, жилье на вторичном рынке - на 0,3%. По Российской Федерации стоимость жилья на первичном рынке выросла на 8%, на вторичном - на 3,8%; а по Приволжскому федеральному округу – на 6,7% и 4,2% соответственно.

Несмотря на повышение стоимости жилья в нашей области, кировчанам, все же повезло больше, чем жителям соседних регионов.

Так, в Пермском крае стоимость нового жилья выросла на 10,8%, в Удмуртской Республике - на 9,9%, в Республике Башкортостан – на 9,7%. Максимальное повышение цен на вторичное жилье отмечено в Республике Татарстан - на 8,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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