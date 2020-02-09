2020-02-09T16:30:52+03:00
Общество

10 февраля в кировских многоквартирных домах отключат свет

Электроэнергии не будет из-за плановых работ
Олег ЛЯЛИН
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Света не будет от трех до восьми часов.Света не будет от трех до восьми часов.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Около 70 домов Кирова останутся без света в понедельник 10 февраля. Как сообщают в АО «Горэлектросеть», электричество в дома будет возвращаться в разное время. Света может не быть от трех до восьми часов. Большинство домов, где не будет электроэнергии расположены на улицах Романа Ердякова и Богородской.

Для всех жителей «Горэлектросеть» выложила таблицу, в которой можно видеть все дома и районы, где планируются работы.

Таблица отключения ресурса при плановых работа. Фото:geskirov.ru

Таблица отключения ресурса при плановых работа. Фото:geskirov.ru

ВАЖНО

Более полную информацию можно уточнить по номерам 8(332) 564-034, 255-977.

ИСТОЧНИК KP.RU

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