2020-02-09T13:37:52+03:00
Общество

Три кировских магазина ночами торговали спиртосодержащими лосьонами

Сотрудники полиции посетили с проверкой торговые точки
Олег ЛЯЛИН
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Из закромов магазина сотруднику магазина показывают целые коробки с "пойлом". Фото: 43.мвд.рфИз закромов магазина сотруднику магазина показывают целые коробки с "пойлом". Фото: 43.мвд.рф
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Пиво и «шкалики» по заниженной цене находились в ассортименте трех торговых точек Кирова. Алкогольную продукцию там продавали и после 23.00, несмотря на запреты со стороны законодательства. Магазинчики находятся на улицах Романа Ердякова, Лепсе и на Студенческом проезде.

36 «опытных образцов» изъяли сотрудники УМВД России по Кировской области. Административные материалы составлены в отношении ответственных за торговлю лиц. Напомним, что незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена карается большими штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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