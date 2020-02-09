Два автобуса на улице Свердлова столкнулись друг с другом
Движение там было заблокировано
Хорошо, что ДТП обошлось лишь выбитой "лобовухой". Фото:vk.com/zlo43
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8 февраля, около 14.30 на улице Свердлова произошло ДТП с участием двух автобусов. Автобус маршрута №54 столкнулся с заказным. Пострадали машины значительно: у обеих разбиты лобовые стекла, помяты передние бамперы.
Детали аварии еще не выяснены. Однако жители и очевидцы сообщают, что дорога в этом месте сильно заужена из-за сугробов по обочинам.
Ширины дороги не хватило таким большим машинам. Фото: vk.com/zlo43
ИСТОЧНИК KP.RU