2020-02-09T12:58:19+03:00
Происшествия

Два автобуса на улице Свердлова столкнулись друг с другом

Движение там было заблокировано
Олег ЛЯЛИН
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Хорошо, что ДТП обошлось лишь выбитой "лобовухой". Фото:vk.com/zlo43Хорошо, что ДТП обошлось лишь выбитой "лобовухой". Фото:vk.com/zlo43
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8 февраля, около 14.30 на улице Свердлова произошло ДТП с участием двух автобусов. Автобус маршрута №54 столкнулся с заказным. Пострадали машины значительно: у обеих разбиты лобовые стекла, помяты передние бамперы.

Детали аварии еще не выяснены. Однако жители и очевидцы сообщают, что дорога в этом месте сильно заужена из-за сугробов по обочинам.

Ширины дороги не хватило таким большим машинам. Фото: vk.com/zlo43

Ширины дороги не хватило таким большим машинам. Фото: vk.com/zlo43

ИСТОЧНИК KP.RU

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