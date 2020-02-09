Два автобуса на улице Свердлова столкнулись друг с другом

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:58:19+03:00

Хорошо, что ДТП обошлось лишь выбитой "лобовухой". Фото:vk.com/zlo43

Изменить размер текста: A A

8 февраля, около 14.30 на улице Свердлова произошло ДТП с участием двух автобусов. Автобус маршрута №54 столкнулся с заказным. Пострадали машины значительно: у обеих разбиты лобовые стекла, помяты передние бамперы.

Детали аварии еще не выяснены. Однако жители и очевидцы сообщают, что дорога в этом месте сильно заужена из-за сугробов по обочинам.

Ширины дороги не хватило таким большим машинам. Фото: vk.com/zlo43

ИСТОЧНИК KP.RU